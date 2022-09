Harry, nipote prediletto della Regina Elisabetta, non è riuscito a dare l’ultimo saluto all’amata nonna. Il principe Harry ha trascorso la serata e la notte a Balmoral insieme a tutto il resto della royal family ma è stato il primo a lasciare la residenza scozzese. Adesso però spunta un retroscena sul testamento della defunta sovrana: Harry e la sua famiglia sarebbero stati esclusi da tutto?

Regina Elisabetta ed il giallo sul testamento e sull’eredità

Secondo quanto trapelato dalle indiscrezioni della stampa britannica successive alla sua morte, la regina Elisabetta avrebbe modificato il testamento lo scorso agosto, depennando il nipote Harry da qualsiasi beneficio. Oltre a lui, fuori dal testamento sarebbero rimasti anche i due pronipoti della regina: il primogenito Archie e Lilibet, così chiamata in suo onore.

Ma a quanto ammonterebbe il suo patrimonio? Secondo quanto stimato da Forbes, la monarchia britannica nel suo insieme vale 88 miliardi di dollari e Sua Maestà ne possedeva personalmente 447 milioni, che ora dovrebbero essere destinati ai suoi eredi.

I tabloid inglesi da settimane non fanno che parlare dell’eredità e del giallo del testamento a quanto pare modificato appena un mese prima della sua morte. Una decisione sulla quale sarebbe pesata la scelta dei duchi di Sussex di dimettersi da ‘membri senior’ della famiglia reale oltre all’intervista che Harry e Meghan rilasciarono a Oprah Winfrey.

Ad ogni modo, semmai la regina Elisabetta avesse davvero deciso di non destinare nulla al nipote, Harry non rimarrebbe comunque ‘al verde’ dal momento che quando morì la madre, Diana, quest’ultima aveva suddiviso il denaro equamente tra i due figli. Non solo: quando morì cinque anni dopo la regina madre, Harry ereditò 14 milioni di sterline (27 milioni di dollari) rispetto al fratello maggiore William, come spiegarono i periodici popolari:

Il motivo era dolcissimo, poiché William è il secondo in linea di successione al trono, la madre della regina Elisabetta voleva proteggere il futuro finanziario di Harry.

Il patrimonio lasciato dalla regina Elisabetta

Ma quale sarebbe il patrimonio lasciato in eredità dalla regina Elisabetta? Sempre secondo Forbes, il patrimonio personale della Sovrana ammonterebbe a 85 milioni di dollari ricevuti dalla regina madre e 12 milioni dal consorte principe Filippo alla sua morte.

Gran parte del reddito proveniva dalla Crown Estate. E poi ci sarebbero i famosi 300 gioielli di proprietà personale di Sua Maestà che secondo le indiscrezioni della stampa, andranno solo alla moglie del principe William, Kate Middleton, e alla pronipotina Charlotte.