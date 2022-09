Re Carlo avrebbe chiesto ad Harry di non portare Meghan Markle al capezzale della Regina Elisabetta? Questa è l’indiscrezione che ci giunge tramite il The Sun. Carlo e la sorella Anna sarebbero stati gli unici reali vicini alla Queen poco prima che morisse.

Harry e William si trovavano in Scozia quando le sue condizioni di salute della nonna sono peggiorare. Una volta appresa la criticità, si sono precipitati al suo capezzale per darle l’ultimo saluto.

Ieri Harry era chiaramente ancora sconvolto dal dolore quando è tornato al Frogmore Cottage di Windsor per riunirsi a Meghan.

Le foto lo mostravano con gli occhi vitrei e la mano sulla bocca mentre, come il resto della nazione, cercava di assimilare nel miglior modo la morte della nonna.

A quanto pare, secondo The Sun, Carlo al telefono avrebbe chiesto al figlio di non portare Meghan al capezzale della Regina morente.

Una fonte ha dichiarato:

Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste. Gli è stato fatto notare che Kate non ci sarebbe andata e che il numero dei presenti avrebbe dovuto limitarsi ai familiari più stretti. Carlo ha detto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta.