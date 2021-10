Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle ed attualmente volto di Amici 21, è stato ospite di Verissimo e durante la trasmissione ha avuto modo di parlare della sua attuale relazione con Francesca Tocca, dell’esperienza nel talent show di Maria De Filippi e di altri aspetti della sua vita privata.

I primi passi nel mondo della danza, Raimondo Todaro ha iniziato a muoverli dall’età di appena 6 anni, quando i suoi genitori lo portarono in una scuola di danza. Da quel momento, nel 1993, non ha mai smesso di ballare.

Inevitabile poi la domanda parte di Silvia Toffanin sulla sua vita privata e in particolare sul rapporto che c’è oggi con l’ex moglie Francesca Tocca. Anche lei ballerina, oggi è una professionista di Amici. I due sono tornati insieme? Ma soprattutto, c’è stato un ritorno di fiamma come si vocifera? Todaro ha replicato:

Una risposta ambigua che lascia però aperta la porticina ad un ritorno tra i due ex coniugi. Il ballerino ha poi parlato anche della piccola Jasmine, la figlia avuta da Francesca Tocca 8 anni fa:

Jasmine fa ginnastica artistica, però balla anche. In casa lo fa sempre. Guarda i video dei ballerini di Amici, soprattutto di Giulia Stabile. Nel nostro stile, la sua mamma è la miglior ballerina che ci sia. Se vorrei che Jasmine diventasse una ballerina? A me piacerebbe che lei fosse felice. Se sarà felice con la danza ben venga. Se proprio deve scegliere la danza, spero che scelga uno stile in cui balli da sola e non in coppia. Sono geloso.