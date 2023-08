In questa estate di pettegolezzi, tra i protagonisti del gossip non sono mancati Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Dopo una crisi di qualche anno fa, tutto sembrava essere tornato al posto giusto, ma forse le cose non starebbero proprio così. Da qualche settimana, infatti, si parla di una loro crisi in atto, che potrebbe ora trovare conferma da alcune recenti testimonianze.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi?

Nelle passate ore Deianira Marzano, esperta di gossip, avrebbe ricevuto alcuna segnalazioni proprio sul conto di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Secondo quanto raccontato da una testimone, i due ballerini non starebbero più insieme.

“Direi che ti confermo, Todaro Tocca si sono lasciati”, ha commentato la fonte secondo la quale i due sarebbero rientrati dalla Sardegna separatamente. “Lei muta, lui posta roba lagnosa e fa la faccia triste. Ed è scappato in Sicilia stamattina”, prosegue.

La fonte che ha contattato Deianira non sarebbe la sola ad essersi accorta che nella coppia di danzatori qualcosa era cambiato. La scorsa settimana un’altra testimonianza parlava di una presunta lite tra Todaro e Tocca alla quale la stessa fonte avrebbe assistito in Sardegna ed in seguito alla quale la ballerina sarebbe “andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada”.

Voci, queste, mai direttamente smentite dai due protagonisti del gossip, che fino ad un mese fa sui social sembrano ancora molto affiatati. Nel frattempo, ecco spuntare un altro pettegolezzo che qualcuno ha già bollato come una curiosa “coincidenza”.

Proprio dopo il gossip sulla presunta lite, alcuni follower avrebbero notato un particolare curioso: sia Francesca Tocca che Valentin Dumitru (l’allievo con il quale la ballerina professionista di Amici ebbe un breve flirt) avrebbero messo nelle rispettive Stories la medesima canzone. Si è trattato davvero solo di un caso?