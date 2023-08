Cosa sta succedendo di nuovo tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro? Nelle ultime ore il gesto social della ballerina ha sollevato non pochi dubbi ed ha fatto subito ipotizzare una possibile crisi tra i due, a distanza di tre anni dall’ultimo periodo nero.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo in crisi?

Non è chiaro se Francesca Tocca abbia volutamente dedicato alcune frasi a Raimondo Todaro, postandole su Instagram ed alimentando il gossip, fatto sta che la sua condivisione non è passata affatto inosservata.

La ballerina siciliana ha postato sul suo profilo la foto della pagina di un libro in cui ha evidenziato alcune frasi emblematiche:

La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo da una parte ci salva e dall’altra ci annienta.

E poi anche un’altra frase altrettanto eloquente:

È inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano, la gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che ormai è svanito nel tempo.

Che sia una frecciatina a Raimondo Todaro? Questa resta al momento solo una ipotesi. Certamente il pettegolezzo ha riportato alla mente un altro periodo nero per la coppia, quando nel 2020 i due decisero di separarsi dopo la fugace relazione di lei per Valentin Dumitru, giovane ballerino conosciuto proprio ad Amici, dove lui partecipò come allievo e lei era una ballerina professionista.

La coppia decise tuttavia di riprovarci e di dare un’altra possibilità a quel matrimonio celebrato quasi dieci anni fa, nel 2014.