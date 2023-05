La vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22 non poteva non colpire anche il suo maestro e mentore, Raimondo Todaro. Con lui, anche la compagna Francesca Tocca, che dopo la lunga diretta di ieri non è riuscita a trattenere le lacrime (il video in apertura).

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la reazione alla vittoria di Mattia

Mattia Zenzola è arrivato a vincere unicamente grazie al televoto, dopo aver sfidato Isobel, avendo la meglio, e successivamente Angelina nella finalissima. Indubbiamente Raimondo Todaro ha avuto un peso importante nel forzare il destino del suo giovane allievo, se non altro per il fatto che fu lui a volerlo fortemente in questa nuova edizione dopo l’infortunio avuto nella precedente.

Dopo la sua vittoria, non si sono fatte attendere le reazioni degli ex allievi di Amici 22, ma anche dello stesso Todaro e di Francesca Tocca. Raimondo ha voluto replicare alle critiche ricevute dopo il trionfo di Zenzola con la frase tratta dalla canzone di Jovanotti: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”.

Successivamente ha postato un altro scatto con Arisa, scrivendo:

Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle persone che hanno dato a Mattia Zenzola l’opportunità di alzare quella coppa che desideravamo da due anni. È stata una serata indimenticabile, una sofferenza continua per me che non avevo modo di sfogarmi. Vincere da insegnante è mille volte più bello che vincere da ballerino. Mattia è un talento che è cresciuto molto nella scuola di amici e sono sicuro che ieri sia stato solo l’inizio di una carriera meravigliosa.

E Francesca? Ovviamente dopo il verdetto la ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime per l’emozione e la felicità nel vedere i sacrifici di Mattia finalmente ripagati.