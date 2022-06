Avere Stefano De Martino in consolle nei panni di dj ha il suo prezzo. D’altronde il compagno di Belen Rodriguez è uno dei nomi più ambiti e c’è chi, a quanto pare, farebbe di tutto per andarlo a vedere in discoteca. A tal proposito, sarebbe spuntato il cachet da capogiro relativo alle sue serate lontano dalla tv.

Stefano De Martino, il presunto cachet per una serata da dj

Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata da dj? A svelarlo è stato Pipol tv che in merito ha fatto sapere la ghiotta indiscrezione:

Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compromesso?

A quanto pare non si tratta di una vera e propria novità dal momento che, come riportano i colleghi di Biccy.it, già tre anni fa il settimanale Spy riporta la medesima cifra, a quanto pare però da ripartire in tre:

De Martino insieme con due amici storici ha dato il via al format ‘Adoro’. Musica commerciale tra Milano e Napoli, 15.000€ per acquisire il trio.