Estefania ha infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi: cosa è successo in Honduras? Mentre il gruppo di Playa Cucaracha chiacchierava al confine tra le due spiagge, la modella ha ascoltato la loro conversazione e istintivamente ha completato una frase di Guendalina, infrangendo la regola principale della nuova vita in Honduras.

Provvedimento disciplinare all’Isola: Estefania infrange il regolamento

Il regolamento parla chiaro e per i naufraghi di Playa Tiburon è arrivata una misteriosa pergamena che non ha certamente portato buone notizie. A causa del comportamento di Estefania, il gruppo dovrà rinunciare al fuoco per un giorno intero.

La modella ha accolto divertita la punizione e non l’ha presa troppo seriamente, nemmeno di fronte alle richieste di chiarimento dei suoi compagni di avventura.

È proprio Roger uno dei primi che ha reagito male: anziché prendere le difese della sua fidanzata, si è allontanato dal gruppo visibilmente infastidito: “Pentiti, almeno” afferma con Ilona commentando l’atteggiamento della modella che non sembra volersi assumere le sue responsabilità: “Ci spengono il fuoco per colpa tua e tu ridi. Non c’è niente da ridere!” ha aggiunto Blind mentre nel gruppo è scoppiata immediatamente la lite.

Licia, da poco arrivata in Honduras, ha preso le difese di Estefania invitando il gruppo a non accanirsi contro di lei ma Blind ha invitato l’attrice a tenersi fuori dalla faccenda:

Tu sei qua da un giorno e qui c’è gente che non mangia da un mese. Non ti intromettere nella discussione!

Finalmente, le scuse di Estefania sono arrivate ma, ovviamente, non sono bastate a placare gli animi del gruppo che dovrà affrontare ventiquattro ore senza fuoco e – di conseguenza – senza cibo.