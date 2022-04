Isola dei Famosi 2022, salta una puntata e torna in differita: ecco quando e per quale motivo

Esattamente come lo scorso anno, l’Isola dei Famosi 2022, tornerà in televisione in differita (per quanto riguarda la puntata del giovedì sera). Ma non è tutto. Il reality show condotto da Ilary Blasi salterà pure un turno.

L’Isola dei Famosi salta un raddoppio. Se il reality è confermato anche giovedì santo e a Pasquetta, la prossima settimana si prende una breve vacanza. – scrive Davide Maggio – Giovedì 21 aprile su Canale 5 ci sarà un film, la prima tv di Un Figlio di Nome Erasmus.

Il motivo è presto detto: la partenza di Supervivientes (Mariana Rodriguez è nel cast) su Telecinco.

La normale collocazione al giovedì tornerà dal 28 aprile ma con una novità:

Vi anticipiamo che – come già accaduto lo scorso anno – l’appuntamento del giovedì sarà trasmesso in differita in modo da lasciare la palapa libera ai compañeros iberici (qua lo scorso anno abbiamo spiegato perché registra la versione italiana e non quella spagnola).

