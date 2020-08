Oggi è uscito il video del nuovo singolo di Andrea Damante, Somebody to Love, featuring KiFi. Nella clip ufficiale caricata sul canale Youtube del deejay veronese, compare anche Giulia De Lellis che, proprio in queste ore, ha condiviso il promo anche sul suo account Instagram.

“Proud”, dedica di Giulia De Lellis per Andrea Damante

“Proud”, ha scritto Giulia De Lellis condividendo il nuovo progetto di Andrea Damante. Questo, ha riacceso la speranza negli estimatori che sognano un possibile ritorno di fiamma per la coppia. Purtroppo però, non è detto che le cose siano tornate alla normalità.

Andrea e Giulia, infatti, si trovano entrambi in Sardegna e ancora non si sono visti. Anche ieri, per esempio, hanno passato il Ferragosto lontani. Lui con gli amici Ignazio Moser e Marco Cartasegna, e lei insieme alla sua famiglia al completo e l’amico Ludovico.

Nel video del nuovo singolo di Damante, anche Giulia De Lellis è protagonista, tra abbracci e grandissima intesa. Del resto, anche dopo le corna, l’influencer non ha mai interrotto i rapporti di amicizia con il suo ex, quindi, condividere ed essere fieri di un nuovo lavoro insieme, potrebbe significare tutto e nulla.

In sintesi, questo gesto non significa che le cose siano migliorate anche perché, se i loro rapporti si fossero distesi, Andrea e Giulia, come minimo, avrebbero festeggiato questo nuovo traguardo insieme: non trovate?

In apertura dell’articolo trovate il VIDEO condiviso da Giulia.