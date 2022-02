Grande Fratello Vip, sondaggi – Dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2022 è tempo di una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella prima serata di oggi, lunedì 7 febbraio, assisteremo alla consacrazione del primo finalista dell’edizione: chi sarà?

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il primo finalista?

In questa sede però ci occuperemo del concorrente che verrà decretato primo finalista dalGrande Fratello Vip proprio nel corso della puntata che andrà in onda stasera in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Quattro grandi protagonisti del reality targato Mediaset sono in competizione per l’immunità che li porterà dritti alla finale del 14 marzo.

Chi sarà immune tra Delia Duran, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli?

Non ci resta che dare subito uno sguardo ai risultati online anche se, in base alle prime proiezioni tutti vorrebbero Delia Duran in finale: siete d’accordo?

Nomination n.36 CHI VUOI IN FINALE? 💫#gfvip #gfvip6 — Grande Fratello Vip Sondaggi (fp) (@GFvip6sondaggi) February 1, 2022