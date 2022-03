L’Isola dei Famosi 2022 è partita da pochi giorni ma già sarebbero scattate le prime antipatie. Dopo la lite fra Floriana Secondi e Antonio Zequila, anche Jeremias Rodriguez non avrebbe particolarmente apprezzato il comportamento di Nicolas Vaporidis.

Cosa avrebbe scatenato l’antipatia di Jeremias per Nicolas Vaporidis? Il fratello di Belen aveva dimostrato un certo disappunto già nel corso della prima puntata, quando l’attore si era presentato solo con suo padre. Lo aveva nominato, ma essendo immune si era salvato:

L’unica persona che è entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no.