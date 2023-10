“Prenderà una tranvata”, la previsione di Massimiliano su Beatrice: cosa avrebbe detto Garibaldi in magazzino

Nelle ultime ore, alla vigilia di una nuova puntata del Grande Fratello, non si sono fatti attendere i dubbi sul reale interesse di Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi. A mettere carne su fuoco ci hanno pensato Massimiliano Varrese e Anita Olivieri. Ma se il primo ha in qualche modo preso le difese dell’attrice, la seconda ha fatto delle rivelazioni clamorose sulla presunta strategia di Garibaldi.

I dubbi su Garibaldi: nuove rivelazioni al Grande Fratello

Garibaldi è del tutto sincero con Beatrice? Il bidello calabrese ha ammesso di volersi vivere questa conoscenza, seppur conscio della situazione che la Luzzi ha fuori, essendo madre di due ragazzi. Nonostante questo però, Massimiliano è convinto che a restare scottata da tutta questa vicenda sarà proprio la Luzzi:

Secondo me Bea prende una tranvata… Si è affezionata molto. A lei piace, ma per lei è difficile perché ha due figli a casa… Ma non sta facendo assolutamente niente di male, anzi!

Ma ancora più emblematica sarebbe la rivelazione di Anita che in qualche modo avrebbe “smascherato” la strategia di Garibaldi. Parlando con Heidi e Ciro, la Lui ha svelato di aver sentito Garibaldi dire in magazzino: “Io faccio il panico lunedì, succede un macello”. Queste le parole del bidello nella prospettiva di nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello.

La strategia di Garibaldi sarebbe venuta a galla? Samira, inoltre, unendosi alla conversazione avrebbe notato un certo interesse di Giuseppe nei suoi confronti anche in presenza di Beatrice, per via di alcuni suoi atteggiamenti “sospetti”.