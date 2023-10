Giuseppe Garibaldi è davvero interessato a Beatrice Luzzi o sta fingendo? Mentre sui social continuano a chiedersi se i due stiano scherzando o se ci sia realmente del tenero, nella Casa del Grande Fratello non mancano le discussioni su quella che sembra essere, al momento, la sola coppia formatasi nel reality.

Garibaldi e Beatrice, è tutto vero?

Il bacio dato da Beatrice a Massimiliano durante un gioco, non è andato giù a Giuseppe Garibaldi, che parlando con Heidi ha sottolineato la sua gelosia:

L’unica cosa che le ho detto, secondo il mio pensiero, era ‘potevi evitare. Lo volevi baciare? Lo baciavi sulla guancia tranquillamente’, tu che dici? Non è una questione di gelosia o meno…

Heidi, di contro, non gli ha dato subito ragione ma ha cercato di saperne di più definendo quello che sta accadendo tra loro “assurdo”, parlando di “coppia strana”. Garibaldi ha quindi replicato:

E’ assurdo, sì. E’ una cosa che… non me lo sarei mai aspettato neanche io, ma siccome a me le cose belle piacciono, voglio provare anche… E’ difficile eh? Io dopo la relazione che ho avuto non ho mai pensato, voluto, cercato, un’altra storia.

Garibaldi “per il bacio (Bea al paraguru) non è gelosia, ma poteva evitare(…)”

Heidi “(…)è strano però se sei interessato davvero, devi pensare anche alla sua famiglia fuori, non puoi non pensarci”

poi entra gente di continuo e non riescono a parlare

#grandefratello pic.twitter.com/rKhHiFJ9Yh — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 8, 2023

La vera sorpresa però, sarebbe la gelosia di Samira nei confronti di Beatrice e Garibaldi: la giovane avrebbe a sua volta un interesse per il gieffino? Durante una chiacchierata in giardino con Heidi, quest’ultima ha ribadito l'”assurdità” della coppia. Samira ha però commentato:

Ma non è tanto quello, però ora ad esempio lì vedo lì a fare la torta, non mi sembra che si stiano divertendo. Se lo stanno facendo è perché ormai è ovvio che devono stare lì perché… cioè, non capisco…

Heidi ha spiegato di averli “sgamati” vicino al magazzino mentre facevano “una cosa di meditazione insieme, con gli occhi chiusi”. “Ma che dici? Ma lui non è tipo di ste cose”, ha replicato la Lui, commentando ancora: “Secondo me è a lei che piace lui”.

La gelosia di Samira nei confronti di Bea e Garibaldi #grandefratello pic.twitter.com/Lru10Ij2yl — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) October 8, 2023

Garibaldi, di contro, avrebbe fatto intendere di essersi avvicinato a Beatrice con l’intento di fare ingelosire Samira. E questo è anche il dubbio di Ciro.

Ma cosa sta accadendo al Grande Fratello? E’ possibile che stia per nascere un triangolo ancor prima della coppia vera e propria?