Carolina Russi Pettinelli è la figlia di Anna ma anche migliore amica di Edoardo Donnamaria. La speaker, per forza di cose, ospite di Casa Pipol ha commentato la storia con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip.

Non vediamo l’ora che esca perché lui è l’anima della festa e questo ancora non è uscito al GF Vip. Quanta voglia ho di conoscere Antonella Fiordelisi? La fidanzata del tuo amico si deve conoscere, non può essere giudicata dalla televisione.

Io non pensavo fosse il tipo di Edoardo. Lui ha sempre avuto una tipologia di donna differente. Credevo che scegliesse una persona un po’ più semplice. Se la vedo con lui? Io spero che lui sia felice.

Io non lo vedo felice in questo momento. Non si può sentenziare su ciò che è accaduto prima. Lei prima del GF Vip aveva una storia ma che dobbiamo fare? Siamo una generazione un po’ “tossica” anche se mi sembra una parola molto forte.

Non è l’amore litigarello il loro ma è proprio un “famose male” come si dice in romano. Voi lo vedete felice?