E’ sfida aperta per il preferito all’Isola dei Famosi 2022 tra Nicolas Vaporidis e Marco Cucolo. In occasione della nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, come da tradizione diamo uno sguardo ai principali sondaggi relativi al naufrago preferito dal pubblico da casa.

Preferito Isola dei Famosi 2022: ecco chi è

Secondo quanto preannunciano le anticipazioni della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, questa sera tutto sarà nuovamente destinato a cambiare, in vista della decima puntata del reality. Ma intanto, chi è il preferito ad oggi? Non ci resta che dare uno sguardo ai maggiori sondaggi pubblicati online.

A tal proposito, uno dei sondaggi è ospitato come sempre dal portale Reality House che vede oggi al primo posto il compagno di Lory Del Santo, Marco Cucolo con il 38% delle preferenze, Lo segue Licia Nunez al 30% e poi Guendalina Tavassi, a netta distanza (8%).

Un altro sondaggio è ospitato sul portale Grande Fratello Forum e vede in cima alle preferenze Nicolas Vaporidis, seguito da Guendalina Tavassi e poi da Carmen Di Pietro, mentre quarto Edoardo Tavassi.