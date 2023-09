In vista della seconda puntata in cui scopriremo il preferito del Grande Fratello tra i cinque nominati, inauguriamo ufficialmente lo spazio dedicato ai sondaggi. Uno tra Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Samira o Anita, tra i concorrenti finiti nel tugurio, risulterà essere il preferito e potrà godere dell’immunità in vista delle nuove nomination di stasera 15 settembre.

Preferito Grande Fratello: chi sarà? I sondaggi

Il concorrente più votato sarà immune dalle nomination della puntata di venerdì 15 settembre. Stasera, dunque, nel corso del secondo appuntamento scopriremo chi sarà il preferito tra i cinque inquilini del tugurio. Solo uno tra Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Samira e Anita potrà godere del “premio” concesso dal GF grazie al voto espresso dal pubblico da casa.

Partiamo subito dal sondaggio accolto sul forum di Reality House che vede prima Samira con il 39% delle preferenze; alle sue spalle Giuseppe e poi Anita, rispettivamente al 22% e 18%.

Spazio al sondaggio di Grande Fratello Forum: al primo posto troviamo Giuseppe Garibaldi con il 32%, seguito da Samira e poi Anita.

C’è poi anche il nostro sondaggio che rispecchia i primi due posti del precedente con Giuseppe e Samira nelle prime posizioni, mentre terzo si piazza il modello Vittorio Menozzi.