Questa sera scopriremo chi sarà il nuovo preferito del Grande Fratello Vip in occasione del secondo appuntamento settimanale in compagnia del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel prime time di oggi 24 febbraio è tempo di una nuova puntata e, di conseguenza, di un nuovo eliminato, ma in questo focus i riflettori saranno puntati sul concorrente preferito.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha lasciato le sue due donne nella Casa dopo i confronti, le liti ed i distacchi. Ma come ha reagito il pubblico? I sondaggi sul preferito relativi al passato appuntamento ci fanno un quadro dell’attuale situazione.

Secondo quanto emerso dal sondaggio presente sul portale Reality House, Jessica continua a dominare con una percentuale del 41% delle preferenze seguita da Sophie al 24% e Soleil solo terza al 15%.

Differenti, come accade ormai da qualche settimana, i risultati del sondaggio presente sul portale Grande Fratello Forum, dove Soleil continua ad essere al primo posto del preferito ma alle spalle va ad insinuarsi questa settimana Miriana e terza Nathaly.