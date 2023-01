Stasera 9 gennaio, torna su Canale 5 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, durante il quale sarà svelato il preferito. Al televoto sono finiti tre Vipponi: Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli. Solo uno si salverà venendo decretato il preferito della puntata e diventando immune. Di chi si tratta? Ecco cosa è emerso dai sondaggi online in attesa del nuovo appuntamento.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Oriana, Dana, Davide sono i tre concorrenti del Grande Fratello Vip in sfida per il preferito. Solo uno di loro sarà salvato e diventerà immune, dal momento che la puntata non sarà eliminatoria.

Dopo la precedente puntata il pubblico da casa si è espresso sui principali sondaggi online, ma cosa è emerso? La sfida accesissima sembra essere in corso proprio tra le due donne finite in nomination, sebbene Davide potrebbe rappresentare la vera sorpresa della serata.

Mai abbassare la guardia, dunque, ma nel frattempo diamo uno sguardo ai risultati dei principali sondaggi, a partire da quello ospitato sul nostro Blog che vede in cima alla classifica per il preferito Oriana con oltre il 57%, seguita da Davide (30%) e ultima Dana (quasi 12%).

Differente il risultato del sondaggio ospitato su Reality House, dove è sfida all’ultimo voto tra Dana ed Oriana, mentre Donadei si piazza ultimo, a netta distanza.

Infine il sondaggio su Grande Fratello Forum vede al primo posto Oriana, che si lascia alle spalle rispettivamente Dana e Davide.