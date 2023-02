Pierpaolo Spollon è il fidanzato di Diana Del Bufalo? A quanto pare no. Sebbene i due esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano, avessero avanzato l’ipotesi Spollon dietro il misterioso ragazzo baciato dall’attrice in ascensore, a quanto pare non si tratterebbe di lui, o comunque non sarebbe lui il “nuovo fidanzato”.

Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo stanno insieme? Parla l’attore

La smentita è giunta dallo stesso Pierpaolo Spollon che dopo aver ripreso proprio il nostro articolo ha ironizzato sulla notizia:

“Pare che il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo abbia un sacco di cose in comune con Spollon, lo stesso parrucchiere… e il fatto che comunque baci peggio di Saurino”. Ti capisco amico mio.

Insomma, l’attore ha usato la sempre apprezzata arma dell’ironia per replicare ad un gossip sul suo conto (ce ne fossero altri di Spollon in giro a commentare con la medesima ironia ed educazione le varie indiscrezioni).

Nel frattempo però vale la pena di ricordare che Pierpaolo ha colpito positivamente il mondo del piccolo schermo. Oltre ad essere diventato uno dei volti più apprezzati della fiction Rai, ha dimostrato di poter essere anche un volto della conduzione tv.

Ogni sua ospitata nei vari programmi Rai di successo – da La vita in diretta passando per Oggi è un altro Giorno e Da noi a ruota libera – ha dimostrato tutte le sue doti di vero intrattenitore, mostrandosi brillante e spigliato.

Non è un caso se Spollon lo ritroveremo tra gli ospiti del varietà che Loretta Goggi porterà in scena la prossima primavera, come anticipato da TvBlog.