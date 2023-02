Diana Del Bufalo, attrice ed ex fidanzata di Edoardo Tavassi, ha trovato un nuovo amore? E’ quanto emerge da una foto postata nelle passate ore nelle sue Instagram Stories e nella quale si scatta un selfie mentre bacia un misterioso ragazzo. Misterioso perché la stessa Diana ha provveduto a ‘coprire’ con una emoji il volto del fortunato. Ma c’è chi è pronto a scommettere di aver capito l’identità del presunto fidanzato.

Ebbene, secondo i due esperti di gossip sui social, Amedeo Venza e Deianira Marzano, il (presunto) fidanzato di Diana Del Bufalo sarebbe un collega, Pierpaolo Spollon.

“Lei lo copre e io lo scopro!”, scrive ironico Venza, certo che possa trattarsi del nuovo fidanzato. L’amica Deianira invece si è lasciata andare ad un commento personale, presumibilmente riferito all’attuale Vippone: “Certo, è passata dalle stalle alle stelle…”.

Ma si tratta davvero di una frequentazione tra i due oppure il bacio immortalato potrebbe essere solo una sua dimostrazione di affetto nei confronti di un collega?

Se fosse davvero Spollon il misterioso ragazzo “coperto” nella foto, sarebbe davvero sorprendente poiché qualche anno fa i due attori, oltre a condividere il set di Che Dio ci aiuti si resero anche protagonisti di un gossip croccantissimo. Si diceva infatti che i due, che nella fiction vivevano una storia d’amore, nella realtà avessero dei rapporti complicati, in quanto poco compatibili.

Parlando di Diana in una intervista a Fanpage.it, Spollon aveva detto:

È vero, siamo molto simili. Io con lei mi sono trovato benissimo. Lei, invece, soffre questa cosa. Non so perché. Mi dispiace molto. Dice che sono esplosivo e lei non è abituata a persone così. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto.