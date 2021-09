Pierpaolo Pretelli ospite di Non succederà più, ha parlato della sua relazione con Giulia Salemi. Il concorrente di Tale e Quale Show, confidandosi con Giada Di Miceli ai microfoni di Radio Radio ha raccontato pure il sogno lavorativo.

Spazio per la nuova esperienza con Tale e Quale Show. Pierpaolo Pretelli ha svelato di avere intenzione di lavorare sulla sua vocalità curando maggiormente la voce nel corso delle settimane. La settimana prossima, intanto, dovrà interpretare Sangiovanni:

Ci sto già lavorando e ce la faremo. Questa settimana non ho lezione di ballo, e la base sarà recitazione e canto. L’atteggiamento sul palco di Sangiovanni è particolare e come se stesse sempre sulle punte, cammina e gesticola molto con le mani davanti al viso. La posizione del microfono nelle mani, col mignolino. È molto padrone della scena. Ha una voce particolarissima, quando va su, è graffiante. Sono molto curioso di come uscirà.