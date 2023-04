Riflettori accesi sui Prelemi dopo un video che immortala Pierpaolo Pretelli in discoteca senza la fidanzata Giulia Salemi e con un’altra. Gli impegni lavorativi degli ultimi tempi li hanno visti separati: lei al Coachella, lui a Milano, dove si è concesso una serata in discoteca con amici. Peccato però che un video che lo riprende con un’altra ragazza sia finito sui social diventando virale e scatenando la polemica.

Pierpaolo Pretelli in discoteca con un’altra: la reazione di Giulia Salemi

I fatti fanno riferimento a due sere fa, all’Armani Club, locale milanese frequentato anche da Pierpaolo Pretelli e dai suoi amici. Un utente social, autore del video, ha ripreso Pierpaolo proprio mentre ballava con una ragazza che i colleghi di Fanpage.it hanno identificato in Francesca Goglino.

La ragazza in questione è una influencer e Tiktoker, nota per essere una delle GSisters, gruppo composto da tre sorelle, Giovanna, Francesca e Valentina, con quasi un milione di follower. Sono di Genova; Giovanna, la sorella maggiore, dovrebbe avere 25 anni, Francesca 23 e Valentina, la minore, 21.

I fan dei Prelemi sono scesi in campo, dividendosi. Da qui le voci di una crisi in atto nella coppia, ma qual è stata la reazione dei diretti interessati a tutto il clamore suscitato dal video in questione (che trovate in apertura)? Pierpaolo ha messo qualche like ai tweet che lo difendono. Più emblematica la Storia Instagram di Giulia, che nel pomeriggio di ieri ha spiazzato tutti: “The only toxic you need in your life is botox, let the rest go”, ovvero, “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”. Ma a cosa faceva riferimento?

A spazzare però definitivamente i dubbi di una presunta crisi è stata la più recente foto della Salemi, condivisa anche da Pier, in cui la coppia sembra essersi finalmente ricongiunta.