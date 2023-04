Non è ancora chiaro come sarà la prossima edizione del GF Vip, ma già da giorni si rincorrono gli spoiler e le indiscrezioni sulla prossima opinionista. Il nome di Giulia Salemi continua ad essere quello maggiormente menzionato, ed ora ad avanzarlo è stato anche un ex Vippone, che ha dato quasi per certa la sua presenza nel ruolo di opinionista della prossima edizione del reality.

Giulia Salemi prossima opinionista del GF Vip?

Con un post su Instagram, Marco Bellavia è tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip soffermandosi in modo particolare su una persona che gli sarebbe stata particolarmente vicina. Si tratta proprio di Giulia Salemi, la quale lo avrebbe supportato molto nei giorni più difficili:

In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Grazie anche alla sua dolcissima mamma Fariba Tehrani. Penso che Giulia sia la più grande scoperta di questa edizione del GF; brava nell’uso delle parole adatte al momento giusto; brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta. Bella e brava si diceva una volta, allora tanti ma tanti complimenti!

Oltre alle parole di grande affetto e stima, Marco Bellavia ha fatto uno spoiler (involontario?). Il video in apertura: