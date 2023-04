Nelle passate ore gli Spartani si sono riuniti (nonostante l’assenza degli Incorvassi), in occasione di una cena alla quale ha preso parte anche Giulia Salemi. La ‘bastarda col tablet’, data tra le papabili opinioniste della prossima edizione, ha preferito trascorrere una piacevole serata con alcuni ex Vipponi appartenenti alla fazione degli Spartani, disertando quindi la possibile cena con i Persiani.

Giulia Salemi a cena con gli Spartani: la reazione di Antonella Fiordelisi

Nella serata di ieri, in quel di Milano, Giulia Salemi ed il fidanzato Pierpaolo Pretelli hanno avuto modo di rivedere alcuni degli ex Vipponi della settima edizione del GF Vip. In prima linea Giaele De Donà (con marito e fratello al seguito), Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro ed Alberto De Pisis.

Una reunion che non sarebbe particolarmente piaciuta ad Antonella Fiordelisi, appartenente alla fazione dei Persiani, così come l’amica e vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon.

Ma come avrebbe reagito l’influencer salernitana? A quanto pare non bene, soprattutto in merito alla presenza alla cena milanese di Giulia Salemi. A far discutere sarebbero stati alcuni gesti di Antonella proprio sui social. Secondo i fan dei Donnalisi, d’altro canto, la presenza alla cena di Giulia Salemi avrebbe dimostrato la sua più volte sospettata imparzialità durante il reality.

La stessa Fiordelisi avrebbe reagito mettendo ‘mi piace’ ad un tweet: “Quindi il tablet era spartano. Male male” e “Si capiva benissimo. Infatti parlavano male sempre Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi”.

Una mossa social che non sarebbe affatto passata indifferente.