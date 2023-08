Perla Vatiero e Igor Zeetti hanno spiazzato tutti con un bacio appassionato che hanno deciso di mettere sui social, confermando così di essere una coppia. In un primo momento però, nessuno dei due si è sbilanciato più di tanto, fino a quando a fare chiarezza ci ha pensato proprio l’ex di Mirko Brunetti, che incalzata da un follower, ha deciso di spiegare cosa ci sarebbe tra lei e l’ex tentatore.

Perla Vatiero e Igor Zeetti, lei fa chiarezza sul loro rapporto

Dopo Temptation Island Perla Vatiero sembra aver ritrovato la sua serenità, accanto ad un altro uomo. L’addio da Mirko è stato non semplice, e mentre lui continua la sua storia con l’ex tentatrice Greta, lei si sarebbe avvicinata all’ex tentatore Igor. Tra loro la sintonia sarebbe evidente, come dimostra anche l’appassionato bacio che si sono scambiati, prontamente postato su Instagram (il video in apertura).

Perla Vatiero ha ormai voltato pagina, ed ha deciso di farlo al fianco di Igor Zeetti. Sebbene all’inizio sia stato difficile, oggi Perla ammette di aver ritrovato finalmente la sua serenità grazie anche al “tempo” e all’“affetto di persone vere”. La giovane spiega su Instagram di non pentirsi di nulla rispetto al suo percorso a Temptation Island: “Rifarei tutto con la stessa energia”, ammette.

Ovviamente non mancano i commenti più o meno indiretti rivolti all’ex Mirko: “Non auguro il male a nessuno… la mia rabbia è stata fine a se stessa”, dice, ed ha anche svelato di aver recuperato tutto dalla casa del ragazzo. A chi le ha domandato in che rapporti sia attualmente con Mirko, Perla ha replicato ironica: “Ci sentiamo tutti i giorni”.

Infine ha detto la sua su Igor, l’ex tentatore che adesso starebbe frequentando: