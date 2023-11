Perla Vatiero è pronta oggi ad entrare nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Mirko Brunetti, suo ex fidanzato. Questo, almeno, è ciò che il Grande Fratello ci ha fatto finora intendere, ma c’è chi è convinto che l’ingresso di Perla, ex protagonista di Temptation Island, sia molto più di una semplice ospitata.

Perla Vatiero al Grande Fratello: la reazione di Greta Rossetti

Una cosa è certa: questa sera per Mirko non mancheranno le emozioni nella Casa del Grande Fratello, dove è attesa la presenza della sua ex Perla Vatiero, per un faccia a faccia scoppiettante. Questo, almeno, ciò che emerge dallo spot della puntata odierna all’insegna del reality. Ma sarà davvero così?

Secondo Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, le cose sarebbero ben diverse. Parlando di Perla e del suo ingresso, infatti, l’esperto di gossip ha annunciato:

Entra come concorrente ufficiale e non confronto, è questo lo scoop.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo il Grande Fratello per Mirko così come per gli spettatori, qual è stata la reazione di Greta Rossetti all’ingresso di Perla Vatiero? La giovane lo ha confidato nelle passate ore proprio attraverso le sue Instagram Stories (video in apertura), ed ha anche svelato un aneddoto su ciò che starebbe facendo in assenza del fidanzato:

Volete sapere cosa penso del nuovo ingresso? Niente!