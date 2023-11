Perla Vatiero sarà la protagonista attesissima della prossima puntata del Grande Fratello. Adesso è ormai ufficiale, dal momento che la giovane è comparsa anche del promo del reality relativo al prossimo appuntamento atteso per lunedì 13 novembre. La notizia era stata anticipata lo scorso giovedì da Alfonso Signorini.

Mirko e Perla: il faccia a faccia al Grande Fratello annunciato nello spot

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il padrone di casa aveva annunciato una sorpresa in arrivo riferita proprio a Perla Vatiero, ex protagonista di Temptation Island, ma soprattutto ex fidanzata di Mirko Brunetti. Da quel momento non sono mancati i dubbi rispetto all’ingresso dell’ex di Mirko in qualità di nuova concorrente.

Al momento, una cosa è certa: Mirko incontrerà la sua ex per un imperdibile incontro. E’ quanto emerso dal promo, presente anche sul sito ufficiale del GF, in cui la voce fuori campo annuncia:

Lunedì Mirko, faccia a faccia con Perla. Un incontro imperdibile, ed è solo l’inizio.

Cosa dobbiamo aspettarci? Perla entrerà nella Casa per una permanenza definitiva, oppure si tratterà solo di una “sorpresa” per Mirko? E soprattutto, come reagirà Greta Rossetti?