Ancora momenti di “follia” nella Casa del Grande Fratello. Perla Vatiero, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono convinti che Vittorio Menozzi sia stato eliminato dal reality show per colpa dell’attrice.

Dopo gli sproloqui di ieri sera, le osservazioni sterili sono proseguite pure stamattina e il terzetto (“vuoi o non vuoi”, cit!) continua a sostenere questa assurda tesi nei confronti di Beatrice Luzzi.

Varrese, stranamente, ha preso le difese dell’attrice:

La responsabilità se è uscito è di Vittorio. Avendo vissuto Vittorio in tutte le salse, mi ci sono scontrato e chiarito… Abbiamo avuto un rapporto profondo.

Ho imparato tanto da lui, come persona e come uomo. Lo ringrazio di questo, ma Vittorio è responsabile delle sue azioni, delle cose dette e soprattutto non dette con chiarezza.

È sempre rimasto in bilico, non ha mai avuto coraggio di prendere una posizione quando c’era da prenderla o in un modo o in un altro.

La nomination fa parte del gioco, si viene nominati, ma la responsabilità di quello che vede il pubblico è nostra. Siamo responsabili di quello che diciamo e no.

Chi qua dentro è sempre incerto e non si espone se ne va a casa, questa è una regola che abbiamo constatato. Cerchiamo di riprenderci un attimo e capire le cose come stanno.

A tutti dispiace, però Vittorio ha le sue responsabilità. Ha preso decisioni nell’ultima settimana, è stata una sua decisione!