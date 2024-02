Il nuovo record di Beatrice Luzzi: entra nella storia del Grande Fratello

Nuovo record per Beatrice Luzzi, che nel corso della puntata di ieri ha superato brillantemente l’ennesimo televoto con il 30% delle preferenze da parte del pubblico. Il record in questione avrebbe a che fare proprio con le nomination e contribuisce a far entrare ufficialmente l’attrice nella storia del reality.

Nuovo record di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Ormai da mesi Beatrice Luzzi continua ad essere la concorrente più bersagliata nella Casa del Grande Fratello. La sua schiettezza è oltremodo divisiva e chi decide di starle accanto, come sottolineato dalla stessa anche nella puntata di ieri, ne trae più svantaggi che vantaggi.

Ma qual è il nuovo record appena infranto da Beatrice? Con le nuove nomination che si sono svolte ieri e che la vedono nuovamente al televoto in vista della nuova puntata, Beatrice diventa ufficialmente la concorrente del Grande Fratello più nominata nella storia del reality. Ecco cosa scrivono in merito i colleghi di Novella2000.it:

Con questa nuova nomination infatti, che è la numero 101 dall’inizio del reality show a oggi, Beatrice Luzzi diventa la concorrente più nominata nella storia del Grande Fratello. Nessuno prima di lei infatti era arrivato a quota 100 nomination e di certo questo è un record assoluto per l’attrice.

Non solo però il record negativo. Va infatti sottolineato che la Luzzi ha sempre brillantemente superato ogni nomination confermandosi al tempo stesso la concorrente del GF più votata ed al tempo stesso amata dal pubblico da casa.