Perché NDG non c’è ad Amici 22? Domenica 29 gennaio su Canale 5 la nuova puntata del talent show traccia i contorni del serale. Dopo le maglie consegnate a Ramon e Isobel, la scuola del talento è pronta per eliminazione di due ballerini.

Perché NDG non c’è ad Amici 22? Le previsioni dei fan

Samuel e Vanessa sono stati eliminati da Amici 22. Al posto del giovane ballerino è entrato Alessio (categoria hip hop).

La Celentano ha detto a Samuel che sta cercando di procurargli una borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera.

Ospiti della puntata Alex W che duetterà con Sophie and The Giants. Sospiro di sollievo per i fan di Samu che non affronterà la sua sfida (già rimandata la scorsa settimana) ma ballerà con Giulia.

Paky e Piccolo G sono risultati primi in classifica ma non hanno ricevuto la maglia del serale.

NDG è il grande assente della puntata: per quale motivo? A quanto pare il cantante non è presente nello studio per via dell’influenza.

Tuttavia, gli estimatori del talent show hanno già fatto le loro previsioni di uscita: siete d’accordo con loro?

purtroppo ho il presentimento che il prossimo eliminato sarà ndg, devo prepararmi psicologicamente a incassare il colpo e so che sarà difficile #amici22 #amici #Amicispoiler #ndg pic.twitter.com/lXCtvUvxjl — that’s me (@etunontorniqui) January 25, 2023

