Amici 22, anticipazioni registrazione del 25 gennaio. La nuova puntata che vedremo in onda domenica 29, si aprirà come di consueto con numerose novità e ospiti: andiamo a scoprire cosa è accaduto per merito degli spoiler di Gossip tv.

Amici 22, anticipazioni 25 gennaio: due eliminati e un nuovo ingresso, ecco cosa è successo

Samuel e Vanessa sono stati eliminati. Ospiti della puntata Alex W e il duo Sophie and The Giants. Samu non ha affrontato la sua sfida (già rimandata la scorsa settimana) perché lo sfidante non era pronto.

Paky e Piccolo G sono risultati primi in classifica ma non hanno ricevuto la maglia del serale. NDG era assente in puntata.

La gara di canto è stata giudicata da Alex Britti, Anna Pettinelli e Rocco Hunt, ecco la classifica:

PICCOLO G ANGELINA AARON NIVEO FEDERICA CRICCA JORE WAX

Al posto di Samuel è entrato Alessio, ballerino di hip hop.

Gara ballo con premio, video per “World of dance”: vince Samu.

Gara canto con premio, videoclip: vince Wax.

Gara di ballo giudicata da Sergio Bernal, ecco la classifica:

PAKY SAMU GIANMARCO MATTIA MADDALENA MEGAN VANESSA SAMUEL ELEONORA

La Celentano ha detto a Samuel che sta cercando di procurargli una borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera.

Federica ha vinto la sfida.

Classifica fatta dagli allievi di Amici 22:

ANGELINA WAX PICCOLO G AARON FEDERICA CRICCA JORE NIVEO NDG

Classifica ballo fatta dai ragazzi

ISOBEL SAMU RAMON PAKY MATTIA MADDALENA GIANMARCO MEGAN VANESSA ELEONORA

Prova TIM: vince Mattia. Prova Oreo: vince Gianmarco.

