Perché Fedez e J-Ax hanno litigato? La coppia d’oro del rap italiano, dopo aver messo in piedi pure una società e inciso un disco bomba, ha interrotto i loro rapporti di amicizia dal nulla, sconvolgendo i fan.

Perché Fedez e J-Ax hanno litigato? Ecco il motivo spiegato bene

Ma per quale motivo Federico e Alessandro avevano litigato? I due rapper avevano rotto la loro amicizia 4 anni fa quando, dopo aver fondato la Newtopia, un collaboratore aveva in mentre di crearne una nuova.

“J-Ax mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all’addio di Rovazzi — raccontava Fedez —. Ed è così che abbiamo deciso di andare avanti facendo San Siro”.

Spente le luci dello stadio J-Ax avrebbe confessato di avergli detto una bugia: Alessandro sapeva tutto e faceva pure parte della nuova società, ma non l’aveva detto a Fedez perché non saltasse l’importante concerto che avrebbe chiuso – momentaneamente – la loro collaborazione.

Saltano le società e finisce anche l’amicizia: “La ferita in realtà è stata più grande, perché io non ho perso un socio ma un pezzo di famiglia acquisita”, rifletteva Fedez con amarezza.

J-Ax aveva replicato in maniera laconica: “Non sono un traditore. Ma non parlerò mai di questa vicenda in pubblico”.

Alessandro Aleotti aveva poi aggiunto:

Odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, è uno che vuole spaccare il sistema (oddio, come tutti quelli che hanno successo poi è diventato organico al sistema, ma fa niente…). Avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia.

Quattro anni dopo tutto è rientrato e Fedez, specie dopo essere guarito dal tumore, ha messo in discussione molte cose ed ha deciso di riappacificarsi con Ax.