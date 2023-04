Dopo nove anni insieme e tanti pregiudizi, la storia d’amore tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane è arrivata al capolinea. L’ex deputata del PD l’abbiamo vista anche in lacrime da Mara Venier, a Domenica In, dove ha spiegato i motivi della rottura, a suo dire legati alla mancanza di interessi comuni.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane: ecco perché è finita

Ad intervenire adesso è stato anche Simone Coccia, che ha invece parlato di altri motivi dietro la fine della storia con Stefania Pezzopane. A Fanpage.it ha svelato perchè è finita:

È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta.

I due sarebbero stati spesso distanti a causa del lavoro, motivo per il quale non si vedevano più così spesso come in passato. Pur non dandole la colpa, Simone ha commentato:

Se uno deve stare insieme a una donna per darsi un bacino della buonanotte ogni tanto, che fidanzamento è? Due persone che stanno insieme, il tempo per vedersi lo trovano. Ma con il lavoro che fa lei è quasi impossibile. Il tempo che dedica alla sua professione lo ha tolto a me. Non gliene faccio una colpa, comunque.

L’amore, a suo dire, era terminato proprio a causa di questa distanza. Nonostante l’ex gieffino abbia ammesso di averne parlato con l’ex compagna in maniera serena, la Pezzopane da Mara Venier è apparsa molto provata: è ancora innamorata?

Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me.

Da quando è tornato single Simone ha ammesso di aver ricevuto diverse proposte via social alle quali al momento ha preferito non rispondere.