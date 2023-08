J-Ax, intervistato dal Corriere della Sera, parla ancora della lite che lo aveva allontanato da Fedez, svelando per quale motivo, secondo lui, il rapper milanese litiga con tutti i suoi amici e, talvolta, riesce anche a fare pace.

Con Fedez forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con gli occhi dell’altro.

Come mai Fedez litiga con così tanti amici? Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare.

Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo.