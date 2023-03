Daniele Dal Moro sembra arrivato al limite. Ed infatti, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, continua ad essere arrabbiato ed ombroso e, ancora una volta, ha chiuso con Oriana Marzoli. Proprio in queste ore, anche Giaele ha parlato del suo compagno di avventura, evidenziando certe criticità.

Tra una confidenza e l’altra, Giaele De Donà ha svelato di avere “quasi” paura ad avvicinarsi a Daniele proprio per via delle sue reazioni molto “violente”:

L’atteggiamento che ha nei miei confronti, come ce l’ha nei confronti di Oriana oppure nei confronti di Alberto e di tanta altra gente, non mi piace. Non esiste questo modo di porsi e di urlare… Sì, simpatica sta cosa della vena, possiamo riderci sopra ma fino ad un certo punto, non esiste.

Perché io che l’ho vissuta sulla mia pelle e nel momento che si mettere ad urlare io non posso aver paura di parlare con una persona per il suo modo che ha di rispondermi e l’atteggiamento che ha nei miei confronti, veramente in Casa mi è successa solo con lui questa cosa.