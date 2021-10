Ieri sera Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno cenato insieme nella Love Boat. Dopo numerosi momenti di ilarità, i due si sono avvicinati sempre di più scambiandosi un nuovo bacio sotto coperta.

Miriana Trevisan dopo essersi baciata con Nicola Pisu ha chiesto “riservatezza”, facendo un patto con lui: “Non diciamo nulla agli altri”.

Peccato che venerdì sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip il bacio tra di loro sarà una delle prime cose che verrà mostrato in puntata (ma Miriana lo ha – ovviamente – previsto).

Dopo la cena Miriana si è confidata con Soleil Sorge svelando alcuni dubbi e perplessità sull’avvicinamento: “Io non sono una donna semplice, mi annoio facilmente…”.

L’argomento “noia” era stato trattato da Miriana pure quando ha parlato della fine del suo matrimonio con Pago: “Mi annoiavo tantissimo…”, ha dichiarato in confessionale.

La Trevisan si sta rivelando lucidamente “folle”, inutile dirvi che la amo già e apprezzo molto questo avvicinamento a Soleil Sorge e spero che la loro alleanza si concretizzi sempre di più.

Il limone c’è stato e Miriana ha detto di non dirlo a Nicola anche se è consapevole che lo faranno vedere . Ora la regia ha staccato pic.twitter.com/za4GuRCZqi

dire che miriana è falsa solo perché non vuole baciare nicola ehmm #gfvip pic.twitter.com/HNnAt7CofR

Soleil a Miriana “Ho visto l’accanimento come lo fanno con me, e nei tuoi confronti mi ha iniziato a dare fastidio perché ho detto ‘perché lo state facendo con lei che non c’è bisogno?’

Ho visto lo stesso tipo di accanimento allora ho detto col cavolo ed io la salvo” 🤍#gfvip pic.twitter.com/98s8xkilzG

