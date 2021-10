Bacio (vero) tra Nicola e Miriana? Spunta il video del “limone” al GF Vip

Nella notte è arrivato il primo bacio (vero) tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan? Dopo averle augurato la buonanotte il ragazzo si è avvicinato alla showgirl e, secondo gli amici di Twitter che hanno condiviso il video, tra di loro ci sarebbe stato il “limone”.

Bacio tra Nicola e Miriana? Spunta il video del “limone”

Nella clip non è ben chiaro cosa sia successo ma i rumori che si sentono in sottofondo non lascerebbero molti dubbi a tal proposito: bacio oppure no?

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Nicola ha ribadito i suoi sentimenti nei confronti di Miriana, affermando di essersi innamorato di lei.

E mentre la Trevisan si dichiara single (nonostante un potenziale ex fidanzato che fuori starebbe facendo un “casino”), Nicola Pisu non ha dubbi e sta facendo di tutto per poterla conquistare: ci riuscirà?

Ecco a seguire il VIDEO del potenziale bacio: secondo voi è arrivato il limone che tutti attendevano?

Comunque è scappato il limone stavolta pure con la lingua mi sa tra Nicola e MIRIANA #GFvip pic.twitter.com/QaqoKsJ4lT — Antonino (@AntoMaugeri96) October 19, 2021