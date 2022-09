Patrizia Rossetti nomina Barbara d’Urso: la reazione di Pamela Prati 

Tra Pamela Prati e Barbara d’Urso non corre buon sangue, ormai è risaputo. La starlette del Bagaglino è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dopo aver ritirato la sua denuncia proprio contro Mediaset e la conduttrice napoletana che, per tanto tempo, si è occupata del Prati-Gate.

A marzo 2022, Barbara d’Urso intervistata a Verissimo, ha svelato un retroscena su Pamela Prati proprio in merito alla questione:

La signora Prati non è stata proprio chiara. O forse è stata chiara, ma non è chiaro a lei. Non ha fatto una denuncia penale, non si è rivolta al giudice penale, almeno dopo due anni ai miei avvocati non è arrivato niente. Però, si è rivolta due anni fa a un giudice civile, chiedendo un risarcimento economico, di soldi, parlando di un danno biologico e morale, che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di euro, in più c’è il danno patrimoniale, quindi la somma cresce. Quella del giudice civile ci è arrivata subito. Quella del giudice penale per stabilire la sua verità, sono passati due anni e non è ancora arrivata.