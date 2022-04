Mediaset avrebbe già smentito la fantasiosa indiscrezione secondo la quale Patrizia Bonetti avrebbe chiesto un milione di euro per le ustioni all’Isola dei Famosi 2022 dopo la prova del fuoco.

Patrizia Bonetti, ustioni all’Isola dei Famosi: chiesti un milione di euro?

Secondo ciò che riporta FanPage, la ex concorrente dell’Isola non avrebbe intentato alcuna causa nei confronti di Mediaset dopo le ustioni riportate nel corso della durissima sfida contro il fuoco:

Sia Mediaset che la società di produzione Banijay pare abbiano smentito questa versione, prendendo distanza dal susseguirsi di retroscena sulla reazione della Bonetti al suo infortunio.

Ilary Blasi, la scorsa puntata, ha semplicemente commentato la faccenda liquidandola con poche parole, asserendo che il programma l’attende in studio, se vorrà presentarsi nelle prossime puntate: “Si sottoporrà a delle cure”.

La Bonetti, dunque, ha fatto ritorno in Italia interrompendo anzitempo la sua esperienza in Honduras, ma c’è di più. Secondo Deianira Marzano Patrizia si troverebbe “al centro ustionati in Italia”.

Vedremo se questa sera ne sapremo di più su questa misteriosa vicenda.

