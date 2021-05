Paola Turani e Riccardo Serpella saranno presto genitori e proprio nelle passate ore la popolare e seguitissima influencer ha svelato con un video il sesso del bambino che sta aspettando, al culmine del loro primo baby shower di cui lei e le loro famiglie erano del tutto all’oscuro.

Fino all’ultimo neppure Paola Turani sapeva il sesso del bimbo che porta in grembo. Solo al baby shower ha scoperto che aspetta un bambino! E’ stata la stessa influencer, superato il momento iniziale di forte commozione, a spiegare ai suoi follower le forti emozioni vissute:

Abbiamo voluto vivere questo momento con le nostre famiglie, che come me non sapevano fosse un maschio. L’unico a saperlo era Ricky.