Negli ultimi giorni sono numerosi gli account social scomparsi da Instagram. Dopo Trash Italiano e Can Yaman è il turno di Paola Turani, anche lei scomparsa dal noto social fotografico. Ma cosa succede? Dal web, la pagina della seguitissima influencer bergamasca da alcuni giorni riporta una scritta: “Profilo con restrizioni. Questo profilo non è disponibile nella tua area geografica”.

Un vero e proprio giallo, quello che riguarda il profilo Instagram di Paola Turani e che sta contribuendo ad accrescere la curiosità – ed in alcuni casi la preoccupazione – di migliaia di suoi followers.

Ad intervenire nelle passate ore attraverso il suo profilo social è stato il marito della modella, Riccardo Serpellini, che ha confermato l’esistenza di problemi di natura tecnica:

Successivamente, come riferisce VeryInutilPeople, è intervenuta la stessa Turani tramite il profilo social del marito:

Eccomi qua. Ormai mi resta solo il profilo di Ricky per comunicare con voi. Il mio profilo è ancora bloccato. Dall’America ci hanno detto che stanno ancora investigando per capire il problema e risolverlo, ma oramai è quasi un giorno che non si vede più e che io non riesco ad usarlo. Questa sera sono un po’ demoralizzata, devo essere sincera. Dobbiamo aspettare e speriamo che risolvano tutto il prima possibile.