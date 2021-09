Pamela Petrarolo, raggiunta da FanPage, difende il suo pigmalione Gianni Boncompagni dalle accuse choc dell’ex ragazza di Non è la Rai che lo ha attaccato ben due volte nel giro di poche ore (QUI e QUI).

Pamela Petrarolo interviene dopo le accuse choc dell’ex di Non è la Rai

Quello che ha detto la signora non esiste, le sue parole si commentano da sole, non capisco dove voglia andare a parare, probabilmente ha provato a farsi pubblicità. Con le ex colleghe abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci siamo dissociate dalle sue parole, siamo tutte scioccate.

Ad ogni modo non capisco il senso di tirare fuori queste accuse 30 anni dopo, quando Gianni Boncompagni non c’è più. Avrebbe potuto farlo quando era vivo, almeno avrebbe potuto difendersi. Invece no, anzi, la signora era persino presente ai suoi funerali. Forse dovrebbe farsi un esame di coscienza.

Anche se fosse, è una cosa che ha riguardato solo lei (…) Le scorciatoie ci sono sempre state da che mondo e mondo.