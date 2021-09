Ex di Non è la Rai, sfogo choc: “Ho visto cose schifose e vomitevoli” e su Gianni Boncompagni…

Nel corso di Non è la Rai, Laura Migliacci (oggi Laura Colucci così come riporta FanPage), era una delle ragazze più amate. Oggi, tramite il suo profilo di Facebook ed a 30 anni dalla fine dello show, vuota il sacco mettendo in discussione Gianni Boncompagni.

Ex di Non è la Rai, sfogo choc: “Cose vomitevoli”

Ho avuto il privilegio di partecipare ad una trasmissione televisiva che per un periodo è stata molto seguita. Il privilegio di far parte a 21 anni di un gruppetto ristretto che guadagnava più di un direttore di banca. Di andare a concerti, discoteche, ristoranti, non pagare ed essere la benvenuta, di firmare autografi come una diva. Ma tutto questo, che apparentemente poteva sembrare e noto che purtroppo continua a voler sembrare una favola, celava aspetti vomitevoli che avrei voluto conoscere in età più avanzata.

Nonostante la ex ragazza di Non è la Rai non abbia apertamente fatto alcun nome, lo sfogo è veramente sconvolgente:

Non c’è niente di fiabesco in Non è la Rai, lo sappiamo tutti ma nessuno lo dice. E non mi riferisco al fatto che lui a 60 anni conviveva con una minorenne, perché non sta a me giudicare, ma a tante altre schifezze. Un po’ di decenza, un po’ di onestà intellettuale. Non era una favola signori, era tutto ciò che di più spietato e crudo vivi se fai parte del mondo dello spettacolo. Forse scriverò un libro. Forse inizio oggi.

E su Gianni Boncompagni:

Il grande Vasco Rossi nella canzone che scrisse per noi, Delusa, lo chiamava il ‘lupo’. Ascoltate le parole. Coraggioso e intuitivo.