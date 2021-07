Grande fermento per le novità televisive. Con la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2021 – 2022, scopriamo grazie ai colleghi di Blogo, tutte i programmi e le fiction che andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Palinsesti Mediaset: i programmi di Canale 5 nel 2021

Domenica: Scherzi a parte (con da Enrico Papi)

All Together Now (con Michelle Hunziker)

All Together Now Kids (2 speciali a Natale)

Lunedì: Grande Fratello Vip

Martedì:

Champions League

Speciali di Caduta Libera

Film

Mercoledì (Fiction):

Luce dei tuoi occhi

Giustizia per tutti

Una famiglia perbene

Giovedì:

Star in the star (con Ilary Blasi)

D’Iva (2 serate dedicate a Iva Zanicchi)

Zelig (3 serate speciali con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio)

Claudio Baglioni (per celebrare la sua carriera)

Venerdì: Grande Fratello Vip (otto puntate, ma si potrebbe allungare)

Sabato: Tu si que vales

Prime time del 2022

Domenica:

La domenica del villaggio

Avanti un altro pure di sera

Lunedì:

Grande Fratello Vip

La talpa

L’isola dei famosi

Martedì:

Nuovo programma Fascino (non condotto da Maria De Filippi)

Champions League

Speciali

Mercoledì (fiction):

Tutta colpa di Freud

Fosca

Destini in fiamme

L’ora

Buongiorno Mamma 2

Giovedì:

Speciale Big Show (non ancora confermato)

Felicissima Sera

Speciale Hunziker (2 puntate)

Renato Zero 70 anni (concerto)

Venerdì:

Grande Fratello Vip

La Talpa

L’isola dei famosi

Sabato:

C’è posta per te

Amici di Maria De Filippi

Daytime 2021-2022

Mattino Cinque, Forum, Soap Opera, Uomini e donne, Pomeriggio 5.

Preserale

Caduta Libera

Avanti un altro

Italia 1: programmazione 2021-2022

Domenica:

Mistery Land (con Aurora Ramazzotti e Alvin)

Freedom (che si alternerà con il primo)

Lunedì: Film

Martedì:

Buoni o cattivi (storie raccontate da Veronica Gentili)

Le Iene

Mercoledì:

Honolulu (nuovo prodotto comico con cast nuovo)

Ritorno a scuola (con Nicola Savino)

Talentissimo me (primavera 2022)

Giovedì: Serie Tv e Film

Venerdì: Le Iene o altra produzione

Sabato: Film per le famiglie

Palinsesti Mediaset: Rete 4, tutti i programmi

Domenica: Film

Lunedì: Quarta Repubblica

Martedì: Fuori dal coro

Mercoledì: Zona Bianca

Giovedì: Dritto e rovescio

Venerdì: Quarto grado

Sabato: Film

