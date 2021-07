Palinsesti Mediaset 2021/2022: torna La Talpa, ecco come sarà la domenica pomeriggio senza la d’Urso

Barbara d’Urso tornerà nella prossima stagione TV solamente con un programma: Pomeriggio 5. Alla domenica pomeriggio arrivano Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio” e Silvia Toffanin con Verissimo, ecco tutte le news dei Palinsesti Mediaset.

Palinsesti Mediaset: torna La Talpa e domenica senza d’Urso

La Talpa dovrebbe andare in onda dopo il Grande Fratello Vip: “Abbiamo acquistato tutti i diritti italiani per tutte le piattaforme sono nostri per 6 edizioni e 6 anni”, afferma Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione.

La domenica pomeriggio ci sarà “Scene da un matrimonio” con Anna Tatangelo per 8/10 puntate: “E’ un prodotto che riteniamo molto adatto per il pubblico di quella fascia. Racconta i matrimoni italiani in maniera moderna ed empatica”.

Nella seconda parte arriverà Verissimo con Silvia Toffanin (sempre per 8/10 puntate): “Successivamente proveremo altre cose”.

Berlusconi in merito alle proposte della domenica ha aggiunto:

Ci adattiamo ai tempi e ai cambiamenti di gusto. I due prodotti scelti sono uno nuovo, femminile e familiare come Scene da un matrimonio, e uno come Verissimo che è molto apprezzato dal pubblico e anche dagli ospiti che vogliono andarci. E’ una bella sfida.

Felicissima per Silvia Toffanin alla domenica pomeriggio. Finalmente con Verissimo in onda anche Mediaset si allineerà agli ospiti che propone la Rai abbandonando trash, “morti di fama”.