PALINSESTI MEDIASET – Aria di cambiamenti e grandi novità a Mediaset. Cosa accadrà durante la prossima stagione televisiva di Canale 5? I colleghi di Blogo hanno fatto il quadro della situazione, svelando come procederanno le cose.

Palinsesti Mediaset 2021/2022: la stagione TV di Canale 5

La quindicesima edizione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi, andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5 per sei settimane trasmettendo sei burle per puntata.

Con molta probabilità il programma verrà collocato al giovedì sera. Di domenica, invece, resta Avanti un altro pure di sera che, dopo il flop di Barbara d’Urso, conquista il prime time del dì di festa di Canale 5.

Il lunedì e il venerdì sera andrà in onda la sesta edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini mentre il sabato ci sarà spazio per la nuova stagione di Tu si que vales.

Al termine di Scherzi a parte al suo posto dovrebbe subentrare All together Now.

Il martedì sera andranno i onda i film oppure ci sarà spazio per la Champions League.

Il mercoledì sera, invece, Mediaset dovrebbe puntare ancora sulle fiction TV.

Il Calendario di Canale 5

Lunedì: Grande Fratello Vip

Martedì: Film/Champions League

Mercoledì: Fiction TV

Giovedì: Scherzi a Parte

Venerdì: Grande Fratello Vip

Sabato: Tu si que vales

Domenica: Avanti un altro pure di sera