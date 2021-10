Il padre di Manuel Bortuzzo svela perché si è alzato e “punge” Lulù Selassiè

Franco, padre di Manuel Bortuzzo, intervistato da FanPage, ha spiegato per quale motivo il nuotatore si è alzato con l’aiuto dei tutori rassicurando sulle sue condizioni di salute.

L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione. Se alzarsi è stata una sua scelta? Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi. Non era un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa.

Franco Bortuzzo commentando la lettera che Federica, ex ragazza di Manuel, gli ha fatto recapitare durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha lanciato una frecciatina a Lulù Selassiè:

Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo.