Manca un solo giorno alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, ed è già tempo di pronostici. Manuel Bortuzzo torna ad essere protagonista tra i bookmaker, confermandosi ancora una volta il favorito per la vittoria finale del reality, nonostante i continui tira e molla con Lulù Selassié. Il giovane nuotatore consolida la sua posizione nelle previsioni dei bookmaker, con la quota che si abbassa da 2,10 a 1,62 su Planetwin365.

Chi troviamo alle spalle di Manuel Bortuzzo, tra i concorrenti preferiti dai bookmaker? I pronostici non mentono: subito alle sue spalle si piazza la ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, stabile a 7,25, mentre al terzo posto la segue Soleil Sorge, spesso protagonista dei battibecchi ma anche delle dinamiche all’interno della Casa del GF Vip e passata da 11,00 a 8,00.

Ancora più indietro va a piazzarsi l’amico di Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, a 9,50 davanti a Francesca Cipriani, prima concorrente in doppia cifra (10,00).

Diamo ora uno sguardo ai nominati dell’ultima puntata e che questo venerdì saranno a rischio eliminazione. Un rischio che diventa sempre più elevato per Amedeo Goria, nominato nell’ultima puntata e ora a quota 46,00. Possono tirare un sospiro di sollievo (per il momento), gli altri candidati all’uscita: Nicola Pisu resiste a 34,00, Samy Youssef è a 16 volte la posta.

