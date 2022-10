Oroscopo di Paolo Fox per il nuovo weekend di sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre 2022: quali sono le previsioni per tutti i segni dello zodiaco? Ce lo svela come sempre il noto esperto di Astri e volto televisivo attraverso le anticipazioni che sono state riprese anche dal quotidiano Leggo.it. Di seguito scopriamo cosa svelano le stelle per quanto riguarda amore, fortuna e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox weekend 15 e 16 ottobre 2022: previsioni segni

Ariete: nella giornata di sabato meglio evitare discussioni. In amore occorre placare qualche tensione di troppo evitando così possibili incomprensioni.

Toro: piccole stanchezze nella vita di coppia, soprattutto per quel che riguarda alcuni ritmi. Occasioni da cogliere al volo per i single.

Gemelli: nella giornata di sabato la Luna sarà nel segno e questo significa che potranno esserci possibili incontri interessanti per i single. Venere sarà favorevole per quanto riguarda la vita di coppia. L’oroscopo di Paolo Fox lascia intendere belle notizie nel campo della finanza dove potranno esserci delle soluzioni.

Cancro: l’amore potrà risentire di qualche scossone e potrebbe essere qualche incertezza di troppo. Sul lavoro potrebbero giungere i giusti riconoscimenti.

Leone: i single dovranno cercare di fare chiarezza sui propri sentimenti per evitare di fare del male ad altre persone. C’è tempo per i nuovi progetti, quindi meglio approfittarne.

Vergine: sta per iniziare un bel transito di Venere nella giornata di domenica. La luna sarà favorevole per tutta la settimana e darà un bell’impulso all’amore. I progetti di lavoro dovranno essere portati avanti con determinazione.

Bilancia: il weekend regalerà ai single sensazioni speciali e belle emozioni tutte da vivere. Sul lavoro potrete imparare dagli errori del passato e fare del vostro meglio per il futuro.

Scorpione: nella giornata di domenica Venere sarà nel segno. Scelte importanti con il partner. Sul lavoro non tutto andrà per il meglio ma cercate di tenere duro.

Sagittario: approfittate del weekend per risolvere le piccole grane, il cielo resta positivo per i progetti futuri. Sul lavoro belle notizie in arrivo.

Capricorno: qualche turbolenza in questo fine settimana, ma prestate attenzione ai rapporti in crisi. Sul lavoro potreste rimettervi in pista. Con la giusta determinazione otterrete i risultati sperati.

Acquario: tra sabato e domenica potrebbero nascere nuovi amori. Cercate di evitare le discussioni in coppia. Non mancherà la creatività.

Pesci: i single potranno gestire i nuovi interessi nel migliore dei modi. Sul lavoro non fatevi travolgere da idee disfattiste.